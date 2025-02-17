«Мышеловка захлопнулась, в Киеве стоит вой»: Армия РФ загнала сразу 6 бригад врага в котёл, мощная бронеколонна ВС РФ прорвалась на запад: Новости СВО, к утру 17.02.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 17 февраля 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 17.
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