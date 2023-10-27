Иран выдвинул ультиматум США: "Никто не спасётся от пламени"

IRANIAN ARMY OFFICE/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Иран дал чёткое предупреждение Белому дому касательно палестино-израильского конфликта.
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