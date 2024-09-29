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Восстановление после родов: врач Янчевская рассказала, почему не нужно спешить со спортом

Восстановление после родов: врач Янчевская рассказала, почему не нужно спешить со спортом

Немало женщин, которые за беременность набирают лишние килограммы, некомфортно чувствуют себя после родов в новом теле, хотят как можно быстрее вернуть прежнюю форму, похудеть, приступить к активным занятиям спортом, особенно если раньше были «на спорте».

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