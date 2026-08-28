Рөстәм Миңнеханов Республика көненә багышланган чараларны югары дәрәҗәдә уздырырга кушты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов оештыручыларны һәм республика шәһәрләре һәм районнары башлыкларын Республика көненә багышланган бәйрәм чараларын югары дәрәҗәдә уздырырга өндәде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым