Генерал Бернардес: Запад внушил себе необходимость победы над Россией Страны Запада убедили себя в том, что их собственное выживания зависит от победы над Россией на Украине, написал испанский генерал Луис Фелиу Бернардес в статье для ABC.
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