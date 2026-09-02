Европейский союз согласовал Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, однако Киеву уже мало, отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции в эфире телеканала ТА3 .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Украинский депута...
- "Неубедительно и ...
- Украинские фермер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым