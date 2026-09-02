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Фицо высмеял аппетиты Киева после многомиллиардного транша ЕС

Фицо высмеял аппетиты Киева после многомиллиардного транша ЕС

Европейский союз согласовал Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, однако Киеву уже мало, отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции в эфире телеканала ТА3 .

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