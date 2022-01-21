В администрации Красноперекопского района состоялось заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под руководством председателя комиссии, заместителя главы администрации Красноперекопского района Аллы Мехоношиной.
В администрации Красноперекопского района состоялось заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под руководством председателя комиссии, заместителя главы администрации Красноперекопского района Аллы Мехоношиной.
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