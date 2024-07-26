"Ложь - основной принцип организации работы Лондона и Вашингтона. Доверять НАТО нельзя": Николай Патрушев - об угрозах со стороны альянса

Об угрозах экспансии стран НАТО в Черном море и потугах Киева на возвращение в Азовское, а также о предстоящих выборах в США и новом облике российского Военно-морского флота в интервью "Российской газете" рассказал помощник президента России Николай Патрушев, который курирует вопросы национальной морской политики.