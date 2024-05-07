Ходарёнок: объявленное учение тактических ядерных сил - предупреждение Западу

Михаил Ходарёнок, журналист, военный обозреватель, полковник запаса заявил, что анонсированные Министерством обороны РФ учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия стали серьезным предупреждением Западу.
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