Новые шаги ЕС по замороженным активам РФ вызвали воодушевление в США

США воодушевлены решениями Евросоюза (ЕС) по замороженным активам России. Об этом в понедельник, 12 февраля, заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер.
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