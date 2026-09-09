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Мировое обозрение

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Газ уже выше $950, но это не предел: В Кремле оценили незавидное положение Европы

Газ уже выше $950, но это не предел: В Кремле оценили незавидное положение Европы

Биржевые цены на газ в Европе вновь пошли вверх, преодолев отметку в 950 долларов за тысячу кубометров, и в Кремле дают понять: это далеко не предел.

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