В России изменятся правила получения маткапитала в 2024 году. Кто не сможет его получить?

Если закон будет принят, то он вступит в силу уже с 1 января следующего года.Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому правила получения материнского капитала будут изменены.
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