Осужденные Уссурийска повышают свой кругозор с помощью произведений русских классиков

Члены Общественной наблюдательной комиссии продолжают акцию "Твои друзья — книги". Накануне они передали в библиотеки СИЗО-2, 3 и ИК-41 произведения художественной литературы Л.
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