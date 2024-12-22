Это не праздник живота: сколько новогодних блюд можно съесть за один раз без вреда для себя

Всё меньше времени остается до самой сытной ночи в году. Хоть традиции и предписывают в Новый год без меры есть вкусные салаты и сладости, но есть ли безопасная грань для здоровья? фото: iStockphotoНовогодний стол отличается особым изобилием — так и манит попробовать «всё и сразу».