В Иванове арестован налетчик, совершивший нападение на инвалида, перенесшего четыре инсульта

Уголовное дело о циничном нападении на беззащитного человека расследуют следственные органы полиции. Жертвой налетчика стал инвалид, перенесший 4 инфаркта и 4 инсульта.
Популярные статьи
- Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и технике ВСУ
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- Команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища стала победителем Международной олимпиады по математике и физике
Свежие комментарии