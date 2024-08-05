Публикация из серии "вспомним о былом") Вчера 2,2K прочитали Ровно год назад, в августе 2023 года появилась информация о том, что силовики возбудили уголовное дело против едва ли не главного эксперта российских федеральных каналов госпожи Соколовской.
Нелёгкий путь Янины Соколовской - от звезды до уголовницы
Комментарии
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Elena Guseva
Кто звезда? ЭТО? Да ладно...
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
КУДА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И СКОЛЬ ПРОПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ ЗВЕЗДОЙ НАЗНАЧИЛИ...КАК ЗАДОЛБАЛО ЧИТАТЬ ХРЕНЬ !!!!!
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14 час.
ИИ
Иван Иваныч
Трындеть на Россию- Матушку не пробовал? Судя по Янине- хорошо оплачиваемое занятие...хотя- и не долгое! От таких "звезд" теперича быстро избавляются.)))
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11 час.
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