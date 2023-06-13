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Губернатор ЯНАО: округ продолжит восстановление разрушенных социальных объектов в Волновахе

Губернатор ЯНАО: округ продолжит восстановление разрушенных социальных объектов в Волновахе

Восстановление Волновахи Ямал вел сразу по нескольким направлениям. К началу нового учебного года запустили школу, сейчас завершаются работы в больничном комплексе, училище и жилых домах, рассказал в соцсетях губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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