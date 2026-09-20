"Единая Россия" может получить конституционное большинство в Госдуме

После обработки 50,03% протоколов участковых избирательных комиссий "Единая Россия" получала 57,87% голосов по партийным спискам Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев допустил, что по итогам выборов "Единая Россия" может получить конституционное большинство в Государственной думе девятого созыва.