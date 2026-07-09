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ЧМ-2026. Египет победил Австралию и впервые в истории вышел в 1/8 финала

ЧМ-2026. Египет победил Австралию и впервые в истории вышел в 1/8 финала

ЧМ-2026. Египет победил Австралию и впервые в истории вышел в 1/8 финала СпортпрессаСборная Египта сотворила историческое событие для африканского футбола, впервые в своей истории пробившись в 1/8 финала чемпионата мира.

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