Украино-польское братство закончилось: начались пока дорожные войны

Конфликт продолжается уже около двух недель. На польской границе скопилось около сотни грузовиков. Поляки добиваются отменить свободный проезд украинским перевозчикам польской границы, а вновь вернуть специальное разрешение.
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