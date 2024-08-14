Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 536 подписчиков

Вынесен приговор одному из самых опасных педофилов России: Что известно о деле Полежаева

Вынесен приговор одному из самых опасных педофилов России: Что известно о деле Полежаева

В Свердловском областном суде вынесен приговор одному из самых опасных педофилов России. Следователи установили более 100 эпизодов насильственных действий со стороны педагога Евгения Полежаева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТН
Татьяна Новикова
Очень гуманный суд! До безобразия гуманный!
Ответить
18 час.
ИИ
Иван Иваныч
Педофилов нужно кастрировать, как минимум, ужесточить наказание, чтобы 100 эпизодов насильственных действий в отношении детей сразу подразумевали высшую меру, хватит уже надеяться, что ЗК на зоне  вынесут ему &quot;справедливое&quot; наказание.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх