Вынесен приговор одному из самых опасных педофилов России: Что известно о деле Полежаева

ИИ

Иван Иваныч

Педофилов нужно кастрировать, как минимум, ужесточить наказание, чтобы 100 эпизодов насильственных действий в отношении детей сразу подразумевали высшую меру, хватит уже надеяться, что ЗК на зоне вынесут ему "справедливое" наказание.