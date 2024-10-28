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Шамиль Гафаров о саммите БРИКС: Мы доказали, что можем достойно провести крупнейшие международные мероприятия

В Казани завершил работу XVI Саммит БРИКС - ключевое событие председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году, которое проходит под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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