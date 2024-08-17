Сутки могут увеличиться до 25 часов из-за отдаления Луны от Земли

Ученые предсказывают, что количество часов в сутках может стать больше. По последним данным стало известно, что Луна удаляется от планеты, в связи с чем земные сутки становятся длинее, передает Daily Mail.
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