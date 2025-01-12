Смехотерапия
ГлавнаяКомната смеха
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смехотерапия

21 720 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • VECELCHAK Уважаемый
    Про тест 10 просто огонь!!!14 смешных смс-пе...
  • Ирина Данилова
    Вах, зачем обзываться, да?! "Спокойствие, малыш, только спокойствие", не нравиться, идите в другие разделы Мир тесен,...Новые анекдоты за...
  • Evgeni Velesik
    Дебилы, нет никакого юмора!Новые анекдоты за...

Новые анекдоты за неделю и подарочные пакеты

Новые анекдоты за неделю и подарочные пакеты

1. В немецком языке есть интересное слово. Drachenfutter — подарок для жены после ссоры. Дословно переводится как «корм для дракона».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
Дебилы, нет никакого юмора!
Ответить
16 час.
Ирина Данилова
Вах, зачем обзываться, да?! &quot;Спокойствие, малыш, только спокойствие&quot;, не нравиться, идите в другие разделы Мир тесен, там много других тем... А вот обзываться не надо, не хорошо :(
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх