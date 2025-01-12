Новые анекдоты за неделю и подарочные пакеты

1. В немецком языке есть интересное слово. Drachenfutter — подарок для жены после ссоры. Дословно переводится как «корм для дракона».
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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Дебилы, нет никакого юмора!
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16 час.
Ирина Данилова
Вах, зачем обзываться, да?! "Спокойствие, малыш, только спокойствие", не нравиться, идите в другие разделы Мир тесен, там много других тем... А вот обзываться не надо, не хорошо :(
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11 час.
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