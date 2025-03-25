Депутата из Челябинской области поймали с наркотиками в другом регионе

СТ

Сергей Туренко

Если даже для собственного потребления, тогда ему нечего было делать в депутатском корпусе, а наличие наркотика по закону не делится на потребление для себя и наказуемое за хранение. Итог должен быть один - заключение под стражу и уголовная статья, а не штраф. Здесь есть коррупционная составляющая и не менее. Вопрос к ФСБ и правоохранителям.