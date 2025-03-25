Решение суда удивило многих своей мягкостью.Виктор Литвинов, депутат городского собрания Копейска (Челябинская область), признан виновным в незаконном хранении героина.
Депутата из Челябинской области поймали с наркотиками в другом регионе
Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Если даже для собственного потребления, тогда ему нечего было делать в депутатском корпусе, а наличие наркотика по закону не делится на потребление для себя и наказуемое за хранение. Итог должен быть один - заключение под стражу и уголовная статья, а не штраф. Здесь есть коррупционная составляющая и не менее. Вопрос к ФСБ и правоохранителям.
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