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Древние римляне не отличались от современных людей и выглядели как из 20 века. Реконструкция первых лиц империи на видео

Древние римляне не отличались от современных людей и выглядели как из 20 века. Реконструкция первых лиц империи на видео

Облик правителей Древнего Рима знаком большинству только по сохранившимся скульптурным изображениям. Историки решили воссоздать лица Помпея, Юлия Цезаря и других великих римлян при помощи нейросетей и в результате получили очень точные портреты.

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