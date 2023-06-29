Автора Telegram-канала приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС России

Военный суд приговорил блогера и автора Telegram-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, пропаганде терроризма и реабилитации нацизма.
Военный суд приговорил блогера и автора Telegram-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, пропаганде терроризма и реабилитации нацизма.
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