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Алаудинов оценил обстановку по всей линии боевого соприкосновения. Что он сказал о пленных ВСУ и продвижении России?

Алаудинов оценил обстановку по всей линии боевого соприкосновения. Что он сказал о пленных ВСУ и продвижении России?

Алаудинов заявил о росте числа пленных бойцов ВСУ в Курской области Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что число военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен российскими войсками в Курской области, продолжает увеличиваться.

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