На Ярославском направлении МЖД планируют начать замену подвижного состава

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали план-график основных мероприятий по улучшению качества обслуживания пассажиров Центрального транспортного узла на 2025–2026 годы, в котором предусмотрена замена подвижного состава на Ярославском направлении МЖД.
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