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Царьград

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Шесть поездов задержаны в Киевской области: объезды и повреждения путей

Шесть поездов задержаны в Киевской области: объезды и повреждения путей

Шесть поездов задержатся на полтора часа из-за повреждений путей в Киевской области. В ночь на 6 июня по всей Украине раздавались сирены, сообщили об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве.

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