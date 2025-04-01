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Для любителей и ценителей: 1 апреля отмечается День рождения коньяка

Для любителей и ценителей: 1 апреля отмечается День рождения коньяка

Если посмотреть на календарь, то в мире что ни день – то праздник. Государственные, национальные, исторические, религиозные, семейные, профессиональные – многие известны широко и отмечаются практически повсеместно.

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