«Попался на крючок»: за что в Черногории задержан основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук

«Пойман на крючок» – с таким каламбуром черногорская газета Vijesti сегодня утром опубликовала эксклюзивную новость о задержании в Рисане, на берегу Которского залива, основателя военно-аналитического проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, его жены Валерии и ещё троих участников команды.
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Пинают все кому не лень. Особенно смачно это делают ""братья на век". Переживём, главное не забывать и прекращать прощать, это их развращает.
Дураку закон не писан.