Опубликованы кадры допроса одного из подозреваемых в нападении на «Крокус»

В Сети появились кадры допроса одного из подозреваемых в теракте в Красногорске. На опубликованном Telegram-каналом «Рыбарь» видео сотрудники силовых структур опрашивают мужчину, возможно, причастного к нападению на концертный зал.
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