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Казахстан начал закачивать свою нефть в нефтепроводы для её отправки в ФРГ

Казахстан начал закачивать свою нефть в нефтепроводы для её отправки в ФРГ

Казахстанский национальный оператор «КазТрансОйл» начал закачивать свою нефть в нефтепроводы для её дальнейшей отправки в ФРГ, сообщил глава департамента по связям с общественностью Шынгыс Ильясов.

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