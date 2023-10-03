Посол Антонов: Москва сама определит, кто от нее поедет на саммит АТЭС в США

Россия самостоятельно определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отметив, что у США есть простая задача – составить приглашение и направить его всем участникам объединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии