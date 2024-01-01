Пакрат: он собирает настолько много мусора, что такие свалки могут стоять годами

Чем знаменит пышнохвостый лесной хомяк, или пакрат (Neotoma cinerea)? Ну, такие достоинства у нас часто разбирают на скандальных передачах по ТВ, — те самые сюжеты, когда бабушка в маразме годами собирает кучу хлама в квартире.