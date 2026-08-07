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Одну важную деталь на фото Зеленского с Залужным объяснили

Одну важную деталь на фото Зеленского с Залужным объяснили

Конфликт президента Владимира Зеленского с бывшим главкомом Вооруженными силами (ВСУ) Валерием Залужным неизбежен, поскольку тот занимает первое место в топе конфликтов украинского лидера с окружением, объяснил политтехнолог Сергей Маркелов.

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