Одну важную деталь на фото Зеленского с Залужным объяснили

Конфликт президента Владимира Зеленского с бывшим главкомом Вооруженными силами (ВСУ) Валерием Залужным неизбежен, поскольку тот занимает первое место в топе конфликтов украинского лидера с окружением, объяснил политтехнолог Сергей Маркелов.
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