Свиблову - везде у нас дорога

Как передает корреспондент УтроNews, хозяин холдинга Highland Gold, олигарх-золотопромышленник Владислав Свиблов всего за год «отбил» средства, которые вложил в покупку активов ушедшей из страны канадской группы компаний Kinross Gold - холдинг «Беринг Металл».