Свиблову - везде у нас дорога

Как передает корреспондент УтроNews, хозяин холдинга Highland Gold, олигарх-золотопромышленник Владислав Свиблов всего за год «отбил» средства, которые вложил в покупку активов ушедшей из страны канадской группы компаний Kinross Gold - холдинг «Беринг Металл».
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