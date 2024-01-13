В Wildberries прокомментировали отсутствие у сгоревшего склада разрешения на ввод

Представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации. Wildberries получала заключение о соответствии (ЗОС) сгоревшего склада всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.
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