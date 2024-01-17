Год Семьи в Ленобласти начнется с бала в стиле ампир за 1,5 млн

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, 2024 год в России объявлен Годом Семьи. В Ленинградской области решили с размахом отметить это мероприятие — провести бал в стиле эпохи ампир «Триумф поколений».
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