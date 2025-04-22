Расчёты БПЛА при помощи FPV-дрона самолетного типа «Молния-2» и оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» уничтожили 122-мм самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» ВСУ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Расчёты БПЛА при помощи FPV-дрона самолетного типа «Молния-2» и оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» уничтожили 122-мм самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» ВСУ.
Свежие комментарии