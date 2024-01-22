Священник развеял заблуждение об Иване Грозном

МОСКВА, 22 января, ФедералПресс. 19 января православные люди почитают память святителя Филиппа – митрополита Московского, который был публично осужден опричниками при Иване Грозном и убит Малютой Скуратовым.
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