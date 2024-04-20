Не оставил после смерти: сын и вдова Михаила Круга взвинтили гонорары

Близкие шансонье успешно зарабатывают на его популярности. Ирина Круг с сыном Александром Anatoly Lomokhov/Global Look PressПоявление сына Михаила Круга в шоу «Фабрика звезд» улучшило финансовое положение семьи исполнителя, погибшего 22 года назад в своем доме от пули грабителя.
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