Не оставил после смерти: сын и вдова Михаила Круга взвинтили гонорары

Близкие шансонье успешно зарабатывают на его популярности. Ирина Круг с сыном Александром Anatoly Lomokhov/Global Look PressПоявление сына Михаила Круга в шоу «Фабрика звезд» улучшило финансовое положение семьи исполнителя, погибшего 22 года назад в своем доме от пули грабителя.