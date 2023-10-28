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Поиски двух школьниц остановлены в Новосибирске

Поиски двух школьниц остановлены в Новосибирске

В Новосибирске стало известно, куда ушли две школьницы, пропавшие накануне вечером. В субботу, 28 октября, поисковики «ЛизаАлерт Новосибирская область» сообщили об окончании поисков двух школьниц 11-ти и 10-ти лет, который прошлым вечером ушли гулять и не вернулись домой.

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