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Брайан Уиндхорст: «Никс» придется извернуться впечатляющим образом, чтобы остаться под вторым потолком зарплат, за который им нельзя выходить»

«Когда сделка случится, и дым рассеется, станет очевидным, насколько это сложный обмен. По сообщению источников, потребуется несколько обменов по формату «сайн-энд-трэйд» с помощью «Шарлотт», чтобы все состоялось.

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