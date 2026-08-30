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4,8 миллиона на спорт: в Чите проведут XII Международные юношеские игры

4,8 миллиона на спорт: в Чите проведут XII Международные юношеские игры

Региональный центр спортивной подготовки объявил аукцион на организацию и проведение XII Международных юношеских игр.

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