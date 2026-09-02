О том, почему неверно считать «застоем» эпоху Брежнева

Предшественник Л.И. Брежнева, Никита Сергеевич Хрущёв, всеми силами пытался не отставать от Ленина и Сталина в индустриализации страны, развитии науки и техники, а темпы, как известно, вожди задали доселе невиданный.
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Сейчас просто отлично! Плюнем дружно на Леонида Ильича! Споем Здравицу в честь самих себя, просравших Советский Союз! А те кто говорит, что он не просерал, тот и являлся врагом и реально желал развала Великой Страны.
Дарагой Леонид Ильич, для того, чтобы закупать на западе высокотехнологичные продукты, те же станки с ЧПУ, коих у нас толком не производили, набрал в западных банках кредитов. Но их же надо отдавать. Поэтому появился нефтепровод Уренгой-Помары-Ужгород. Так СССР сел на нефтедолларовую иглу. Все было на дотациях, строительство тех же квартир, которые кстати были не в собственности, включая кооперативные, все это привело проеданию золотого запаса. Кстати, для вопящих о получении квартир работая на заводах, фабриках и комбинатах, вы бы задумались о том, как получали квартиры продавцы, парикмахеры и и т.д. В исполкомовской городской очереди они могли стоять десятилетиями. Так же было и санаториями, коих в объединениях сфер услуг небыло. А то некоторые писаки- А вот у нас на заводе, А вот мы на фабрике. Не все работали на фабриках и заводах. Забыл про уборщиц, например в школах, они то точно жировали и из курортов не вылезали.
При Брежневе СССР развивался, строились современные заводы, процветала наука и образование, медицина была реальной, а не виртуальной как сейчас ... да, очень много средств вместо развития собственной страны шло на освобождение бывших колоний, чрезмерно много, а главное огромные средства шли на вооружение, причём часто не обдуманно, огромные средства уходили на устаревшее но поставленное на поток вооружение в ущерб новым видам ... но это уже заслуга партийно хозяйственной мафии зародившейся в хрущёвские времена, распил военного бюджета шёл полным ходом, но остановить это Брежнев не мог, нужны были крутые меры в верхних эшелонах, а опереться ему в 70х было не на кого (в 1974 начала действовать программа по развалу СССР принятая англосаксами) ... в последние годы правления Брежнев не однократно обращался в ЦК с просьбой освободить его от бремени Генсека, но партийно хозяйственная мафия уже закусила удела и прикрываясь Брежневым проворачивала свои дела ... но посмотрите сколько сейчас появляется "новых идей", а ведь большинство из них идеи которые достали из загашников брежневского времени, цифровизация, автоматизация, роботизация и прочее, вплоть до умного дома это из брежневской эпохи ... всё это было порушено при Горбачёве и Ельцине, а сейчас снова возвращается, вот только сорок лет разрухи не вернуть, для этого нужно вернуть идеологию коммунизма, а это пока невозможно, статья в конституции Собчака о государстве без идеологии всё ещё действует ... а вот китайцы не отказались от коммунистической идеи и посмотрите где Китай и где мы ??? Китай сейчас уверенно продвигается в своём развитии по идее Ленина, идея НЭПа в действии.
Как правильно сказала внучка Брежнева о том, что при нынешней власти мы даже покрасить не можем всё то, что создано было при нём.
При Брежневе... был первый газо - нефтяной бум!... Но всё профукали!... что и естественно!... при ЕВРЕЕ-КОММИ то власти советиус!... ИТОГ... С/Х в "загоне".... Жилищное строительство в "загоне"... Дороги... как в 1917-ом.... Даже программу Столыпина выполнить НЕ смогли!... хотя ЕЁ слизали полностью!!!.
Застоя не было, было За СТОЯ!
А на смену Брежнева пришли хапуги и ворьё ! Развалили промышленность мощную армию корабли и подлодки распилили на металлолом ! Коррупция до этих пор во всех ступенях власти ! При БРЕЖНЕВЕ такого не было и врать не надо здесь старшему поколению ! Мы прожили этот период и жили хорошо всё было всего хватало !