Как G7 собирается давить на Россию: Стармер разогревает санкционный котел

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече G7 призвал союзников увеличить помощь Украине и расширить санкционное давление на Москву, но вот 15 пакетов санкций показали - Россия успешно справляется с подобного рода рестрикциями.
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