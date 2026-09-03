Путин назвал систему школьного образования Москвы эталоном для России

Московская система школьного образования является эталоном для всех регионов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума.
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