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Путин назвал систему школьного образования Москвы эталоном для России

Путин назвал систему школьного образования Москвы эталоном для России

Московская система школьного образования является эталоном для всех регионов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума.

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