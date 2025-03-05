В Вичугском районе полицейскими раскрыта кража из дачного дома

В дежурную часть МО МВД России «Вичугский» поступило заявление от 49-летнего жителя города Вичуга. Мужчина сообщил о том, что неизвестный проник в его дачный дом, расположенный в одной из деревень Вичугского района, и похитил латунный самовар.