В Вичугском районе полицейскими раскрыта кража из дачного дома

В дежурную часть МО МВД России «Вичугский» поступило заявление от 49-летнего жителя города Вичуга. Мужчина сообщил о том, что неизвестный проник в его дачный дом, расположенный в одной из деревень Вичугского района, и похитил латунный самовар.
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